Müstakil evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

09.10.2022 11:04
Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde müstakil evde çıkan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde müstakil evde çıkan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerindeki H.A.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Önce kaza yaptı sonra kaçtı Önce kaza yaptı sonra kaçtı Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Aydın 3. sayfa haberleri | Kuşadası'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Müstakil evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement