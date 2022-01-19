MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ayşe Kösemen hastaneye kaldırılırken evde maddi hasar oluştu.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 75.Yıl Bulvarı'ndaki bulunan müstakil evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Ayşe Kösemen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kösemenin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Yangında evde maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.