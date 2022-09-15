MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika
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MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

15.09.2022 16:07

Antalya'da müstakil bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da müstakil bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallesi Manolya sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Evden küçük çaplı patlama sesi ile duman çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların da hortumla destek verdiği yangın, söndürüldü. Polisin çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattığı yangında maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika

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