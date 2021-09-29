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Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

29.09.2021 14:00
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika


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