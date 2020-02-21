Müstakil evde elektrikli sobadan yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evde elektrikli sobadan yangın çıktı - Son Dakika

Müstakil evde elektrikli sobadan yangın çıktı

31 dakika önce

Adana'da 3 katlı müstakil evin zemin katında elektrikli sobadan çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Müstakil evde elektrikli sobadan yangın çıktı, System.String[]

Adana'da 3 katlı müstakil evin zemin katında elektrikli sobadan çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesinde bulunan 3 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yaşayan 3 kişi dumanların yükseldiğini görmesi üzerine vatandaşların da yardımıyla kendilerini dışarı attı. Bu sırada vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri evde yaptığı incelemede yangının elektrikli sobadan çıktığını belirledi. - ADANA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
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