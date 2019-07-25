Son Dakika Haberleri: Müstakil evde uyuşturucu imalatına 1 tutuklama
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Müstakil evde uyuşturucu imalatına 1 tutuklama

24 dakika önce

Kırşehir'de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Müstakil evde uyuşturucu imalatına 1 tutuklama, System.String[]
Kırşehir'de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldiken Mahallesi'nde müstakil bir ikamette uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekildiği ve elde edilen uyuşturucunun çevre illerde satışa sunulduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametin bahçesinde 14 kök Hint keneviri, odalarında ise satışa hazır halde paketlenmiş 325 gram kubar esrar, 4 esrar içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi A.C.A., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine göndeerildi. - KIRŞEHİR
Kırşehir, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
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