Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

19.07.2022 13:03

Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi Aksaray'da jandarma ekiplerinin müstakil bir eve düzenlediği baskında, bahçede ekilmiş 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin müstakil bir eve düzenlediği baskında, bahçede ekilmiş 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Evin sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Sağlık beldesinde bulunan müstakil bir evde kenevir yetiştirilerek, esrar maddesi ticari yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, tespit ettikleri müstakil evi ve ikamet sahibi Süleyman K.'yı takibe aldı. 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takibin ardından eve baskın düzenleyen jandarma, evin bahçesinde 73 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. İkamette yapılan aramada 100 adet tabanca mermisi bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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