Son Dakika Haberleri: Müstakil Evin Damındaki Odunluk Yandı

Müstakil Evin Damındaki Odunluk Yandı

48 dakika önce

ADANA'da iki katlı müstakil bir evin damında bulunan odunlukta yangın çıktı.

Müstakil Evin Damındaki Odunluk Yandı, System.String[]
ADANA'da iki katlı müstakil bir evin damında bulunan odunlukta yangın çıktı. İtfaiye erleri, odunluktaki yangını, eve sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin damındaki odunlukta çıktı. Damdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Damda odun ve talaş saklanan bölümde hızla yayılan alevlere tazyikli su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:16 Kaynak: DHA

Gürselpaşa Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
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