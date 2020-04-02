Müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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Müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
6 saat önce
Kayseri'de müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Kayseri'de müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, boş olan müstakil ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan evin kapısını kırarak, alevlere müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ikametin boş ve içerisinde kimsenin olmaması da olası bir can kaybının önüne geçti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:14 Kaynak: İHA
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