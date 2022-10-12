Son dakika haberi... Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

12.10.2022 15:50

Bir son dakika haberine göre Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi arasında husumetlisi bulunan şahsın muştalı saldırısı sonucu yaralandı.

Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi arasında husumetlisi bulunan şahsın muştalı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi S.Y.D., aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. yanındaki muştayla saldırdığı S.Y.D.'yi başından ve elinden yaraladı. Yaralanan genç, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra motosikletiyle kaçan şüpheli M.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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