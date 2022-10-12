Olay, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi S.Y.D., aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. yanındaki muştayla saldırdığı S.Y.D.'yi başından ve elinden yaraladı. Yaralanan genç, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra motosikletiyle kaçan şüpheli M.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Muştalı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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