Son Dakika Haberleri: Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da
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Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da

44 dakika önce

DG Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.

Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da, System.String[]
DG Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ile İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Malili oyuncu, forvet mevkinde görev yapıyor.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Mustapha Yatabare, Mecnun Otyakmaz, Konyaspor, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
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