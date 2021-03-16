Müstecip Onbaşı unutulmadı - Son Dakika

Çanakkale zaferinin 106. yılında Müstecip Onbaşı'yı Orhaniye Mahallesi'nde anan Anda Arama Kurtarma Bursa ve Bilecik üyeleri, cumartesi gecesi köyde kamp attı. Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse , Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın 'da kamp alanını ziyaret ederken, geceyi kampta geçiren dağcılar sabah yürüyüş yaparak Müstecip Onbaşı'nın mezarı başında dua etti.

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