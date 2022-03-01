Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı

01.03.2022 11:49

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan "Ceyda" rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'taki 5 adrese düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, içerisinde çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flaş bellek ve 2 hard disk ile 6 sim kart ele geçirildi.

Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Gaziosmanpaşa, Müstehcen, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:21 FETÖ elebaşı Gülen hastalığını açıkladı: Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:56:55. #1.13#
SON DAKİKA: Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement