'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARAnkara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:38 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yurtvermez ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
Özkan ARSLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA DHA
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