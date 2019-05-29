Son Dakika Haberleri: 'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (2)
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'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (2)

40 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARAnkara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan...

'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yurtvermez ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Özkan ARSLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA DHA 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:38 Kaynak: DHA
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