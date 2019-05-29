Son Dakika Haberleri: 'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (3)
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'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (3)

1 saat önce

'EDEBİ ESER ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM'Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu.

'Müstehcenlik' soruşturmasında kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede (3), System.String[]

'EDEBİ ESER ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM'
Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi. Yurtvermez, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti. Yurtvermez'in ayrıca kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bandrol verilmeyeceğini söylediği öğrenildi.
Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun ise kitabı okumadığını söylediği belirtildi. 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:24 Kaynak: DHA
Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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