Müşteki istedi, şüpheli kitap bağışı ile cezadan kurtuldu - Son Dakika

Elazığ'da basit yaralamaya maruz kalan müşteki, zanlı ile talebi olan 910 adet kitabı bağışlamasıyla uzlaştı. Kitaplar köy okullarına gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzlaşma hükümlerine tabi olan bir basit yaralama suçuyla ilgili ismi açıklanmayan bir müşteki, uzlaşma için tek şart koştu. Müşteki, zanlının köy okullarına 910 adet kitap bağışlaması şartı ile uzlaşmayı kabul ettiğini bildirdi. Bunun üzerine şüpheli de şartı kabul ederek istenilen 910 adet kitabı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.



Uzlaşmanın sağlanmasının ardından gelen kitaplar, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse tarafından köy okullarına gönderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e teslim etti. - ELAZIĞ