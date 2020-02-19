Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika

Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu

7 saat önce

KONYA'da, dağın eteğindeki evin müştemilatının üzerine, yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü.

Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu, System.String[]

KONYA'da, dağın eteğindeki evin müştemilatının üzerine, yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek (65), "Gelinim, 2 çocuğuyla yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp, hemen çıkmış ardından kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar" dedi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde, Mehmet Özek'e ait ahşap evin müştemilatında meydana geldi. Yemek pişirmek için de kullanılan müştemilatın üzerine, dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Müştemilat kullanılmaz hale gelirken, ev mühürlenip, sokak ise ulaşıma kapatıldı. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek, "Gelinim, 2 çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp, hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar. 25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı dağın eteğinden kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı" diye konuştu.

AFAD ve belediye ekiplerini bugün hasar tespiti yapacağı öğrenilirken, ev mühürlendiği için Özek ailesinin, yakınlarının yanında kalmaya başladığı belirtildi.


Selçuklu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
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