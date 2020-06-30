Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu - Son Dakika

Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu

Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu.

Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu

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KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 3 katlı evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sonrası 3 katlı binanın birinci katı ile çatısı ve yan binanın dış cephesi zarar görürken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu - Son Dakika
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