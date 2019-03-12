Son Dakika Haberleri: Müşterek Devriye Faaliyeti İçin Rusya ile Görüşmeler Devam Ediyor

Müşterek Devriye Faaliyeti İçin Rusya ile Görüşmeler Devam Ediyor

19 dakika önce

Tel Rıfat'ta ortak devriye planına ilişkin, müşterek devriye faaliyeti için Rusya ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Müşterek Devriye Faaliyeti İçin Rusya ile Görüşmeler Devam Ediyor, System.String[]
Tel Rıfat'ta ortak devriye planına ilişkin, müşterek devriye faaliyeti için Rusya ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre; yeni açıklanan bedelli askerlik sisteminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görev yapmakta olan askerlerin nasıl şekilleneceği konusu ile ilgili çalışmaların devam ettiği, açıklanan bedelli askerlik sisteminin bir planlama olduğu ve çalışmaların tamamen tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı ve akabinde Meclis'te görüşüleceği belirtildi. Ayrıca, meslek gruplarına ilişkin de çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

F-35 ve S-400 ile ilgili bir aksaklık söz konusu değil

Edinilen bilgiye göre; F-35'lerin Türkiye'ye tesliminin Kasım ayında yapılacağı ve şu an için F-35'lerin teslimine ilişkin herhangi bir aksiliğin söz konusu olmadığı, sürecin devam ettiği ve eğitimlerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, S-400 savunma sistemleri ile ilgili de bir aksaklığın olmadığı, Temmuz ayında sistemlerin Türkiye'ye tesliminin yapılmasının planlandığı, Ekim-Kasım ayları gibi de kurulmasının söz konusu olduğu kaydedildi.

Diğer yandan ise Tel Rıfat'ta ortak devriye planına ilişkin, müşterek devriye faaliyeti için Rusya ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

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