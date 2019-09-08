Son Dakika Haberleri: Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandı
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Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandı

1 saat önce

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti.

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti.

ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölgede müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek zırhlı araçlar Akçakale ilçesinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapacakları sınır hattına hareket etti. Konvoyda zırhlı araçların yanı sıra sinyal kesici, zırhlı araç çekicisi ve ambulans da bulunuyor.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç - Said Vakkas Yağcı/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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