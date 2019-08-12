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Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

1 saat önce

ŞANILURAFA'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da, System.String[]
ŞANILURAFA'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Eyyüp BURUN


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
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