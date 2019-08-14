Son Dakika Haberleri: Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları başladı

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı bildirildi.

Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları başladı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]