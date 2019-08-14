Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları başladı
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Milli Savunma Bakanlığınca, Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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