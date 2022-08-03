Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti - Son Dakika
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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti

03.08.2022 10:27

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na...

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

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Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı (1) Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı (1)
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti - Son Dakika
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