Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek - Son Dakika
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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek

05.08.2022 06:21
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak için Ukrayna'ya hareket edecek gemide denetim yapmak...

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak için Ukrayna'ya hareket edecek gemide denetim yapmak üzere Rumelifeneri Liman'ından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak üzere yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye hareket etti.

Heyet, tahıl almak için Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gidecek gemide incelemelerde bulunacak.

Kaptanının Türk olduğu öğrenilen gemiye gidecek heyete denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanları rehberlik edecek.

Denetimlerde, mutabakat gereği, geminin ambarı, balast tankları ve tüm kapalı mahalleri kontrol edilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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