Son Dakika Haberleri: Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması"

Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması"

13 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri, "Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması" yaptı.

Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması
Malatya'da jandarma ekipleri, "Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması" yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla "Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması" yaptı.

Jandarma ekiplerinin 205 personelle gerçekleştirdiği uygulamada, 244 iş yeri kontrol edildi, yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde hakkında arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Türkiye, Güncel
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