Malatya
'da jandarma ekipleri, "Müşterek Türkiye
Alkol Uygulaması" yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla "Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması" yaptı.
Jandarma ekiplerinin 205 personelle gerçekleştirdiği uygulamada, 244 iş yeri kontrol edildi, yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde hakkında arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.