Müşteri bulma sanatı kitap oldu - Son Dakika

Fabrika Odaklı Pazarlama kitabının yazarı Recep Akbayrak'ın iş yönetimi ve şirketler arası pazarlamayı anlattığı 'Müşteri Bulma Sanatı B2B Pazarlama' adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

İki farklı formatta kaleme alınan kitap, hem iş kitabı hem de roman olarak okunabiliyor. Kitabında dijital çağda nasıl pazarlama yapılabileceğini uygulama örnekleri eşliğinde anlatan yazar, 21 yıldır sürekli geliştirdiği sektörel odaklanma sistemini, müşteri bulma sanatı kavramı üstünden irdeliyor.

"KİTABIN KENDİSİ DE BİR PAZARLAMA ÖRNEĞİ OLACAK"

Müşteri Bulma Sanatı B2B Pazarlama, bir yandan müşteri bulmak için pazarlama çalışmaları yaparken, diğer yandan markaya yatırım yapmanın inceliklerini anlatıyor. Pazarlama çalışmalarını yurt içi ve dışına yönelik örneklerle ele alan Recep Akbayrak, kitabın çıkış noktasını ise şöyle anlatıyor: "Günümüzde şirketler, hiç olmadığı kadar satış odaklı. Pazarlamanın faydası çoğu zaman 'satış olduysa başarılı, olmadıysa başarısız' şeklinde ölçümlenmek isteniyor. Oysa müşterinin satın alma tercihleri ne kadar değişirse değişsin, sektörel odaklanma sistemi yine de uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni kitabıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok satan pazarlama ve satış kitabı olma gibi iddialı bir hedefi olduğunu da söyleyen Akbayrak, bu hedefe ulaşmak için nasıl bir pazarlama kurgusu yapıldığı ve sonuçlarının neler olduğu hakkında da kamuoyuna düzenli bilgi vereceğini aktardı.