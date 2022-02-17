Üye Girişi
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL - Son Dakika

Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL

17.02.2022 14:55
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarındaki balıkçılar yeri göğü inletiyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarındaki balıkçılar yeri göğü inletiyor. Pazarda kurulan tezgahlarda istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı ise 25 liraya satılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her Perşembe günü kurulan pazarda balıkçılarda onlara ayrılan bölümde tezgahlarını kuruyor. Öğlen saatlerine doğru kalabalıklaşan pazarda balıkçı esnafı da vatandaşı balık yemeye teşvik etmek ve daha iyi satış yapmak için adeta yeri göğü inletiyor. Yüksek sesle bağırarak müşteri çekmeye çalışan balıkçılar, sezonun bitmesine az bir süre kala vatandaşların bol bol balık yemesini tavsiye ediyor. Balık tezgahlarında istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı 25 liraya satılırken, palamudun tanesi ise 20 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

"BİR PAKET SİGARAYA 25-30 LİRA VERİYORUZ"

Yedi senedir seyyar tezgahta balık satışı yaptığını dile getiren Engin Şınık, "Şuanda tezgahımızda istavrit balığımız var. Bunu bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Şuan Şubat ayının sonlarına doğru ilerliyoruz. Balıkçılığın son aylarına geldik. İstavritin kilogramı 25-30 lira arasında satılıyor. Hamsini ise kilosu 25 liradan satılıyor. Vatandaşlarımızın bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Taze balık sağlık açısından her zaman çok çok iyidir. Bildiğimiz kadarıyla gözlere iyi gelir. Biz her gün bir paket sigaraya 25-30 lira veriyoruz. Ama ailemize, çocuklarımıza böyle yiyecekleri biraz kısıtlıyoruz. Yapmamamız gereken şeyler bunlar aslında. Omega 3 besin kaynağının yüksek olduğu bir balık türü bu. Elinden geldiğince insanların biraz daha balığa yönelmesini tavsiye ediyoruz. Her eve haftada bir iki kez balık girmesini ve insanların haftada bir iki kez balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZATEN 2 AY SONRA SEZON BİTİYOR"

15 senedir balık satışı yapan Yaşar Gücen, "Balıklarımız tazedir. Kırklareli Kıyıköy'den geliyor. Hamsi 25, istavrit 25, mezgit 25, palamudumuz, levreğimiz ve çupramız var. Yani hepsi kayıktan canlı geliyor" dedi.

Pazarda balık satan Gökhan Sönmez de, "İstavritin kilosu 30 lira, hamsi 25, bizim tezgahlarda fiyatlar uygun. Haftada en az 3-4 gün balık tüketilmelidir. Patlıcan 25 lira, biberin kilosu 30 lira bu havada yenmez. Balık zamanı bu aylarda balık yenir. Zaten 2 ay sonra sezon bitiyor" diye konuştu.

Pazar esnafından Ali Akkurt ise, "Palamut her yerde 40-50 lira biz 20 lira yazdık. Ama çok güzel herkes yesin. Her yerde pahalı millet ucuz yesin. Hamsi güzel hesaplı, istavrit güzel. Dükkanda 5-60 lira biz 30 lira yazdık" şeklinde konuştu.

(Halil Dağ-İHA)

Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement