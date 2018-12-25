Müşteri Çocuklarının Resmi İle Takvim Yaptı
34 dakika önce
Bir yıl boyunca işletmiş olduğu Hakan Market'e gelen müşterilerinin çocuklarının fotoğraflarını çeken ve yıl sonunda bunu takvim yaparak yine müşterilerine hediye eden Hakan Tatlı, hazırlamış olduğu bu özel 2019 yılına ait takvimlerinin dağıtımına başladı.
'Sevgi paylaşıldıkça artar' diyerek iş yerine gelen müşterilerinin çocuklarının fotoğrafını çeken Hakan Tatlı; bu çektiği fotoğraflarla poster takvim yaptı; müşterilerine hediye ederek gönüllerini aldı.
Körfezli esnafın bu davranışı, 'örnek esnaf' olarak değerlendirildi. Kendi resimlerini takvim üzerinde gören çocuklar ' Aaaa Benim fotoğrafım' diyerek, şaşkınlıklarını ifade ettiler ve mutlu oldular. Hakan Tatlı ise, 'Sıkıntıların var olduğu şu günlerde; bir şeyleri bahane ederek insanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bu durumu geleneksel hale getirdim' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:46 Kaynak: Bültenler
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