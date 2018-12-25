Müşteri Çocuklarının Resmi İle Takvim Yaptı

'Sevgi paylaşıldıkça artar' diyerek iş yerine gelen müşterilerinin çocuklarının fotoğrafını çeken Hakan Tatlı; bu çektiği fotoğraflarla poster takvim yaptı; müşterilerine hediye ederek gönüllerini aldı.

Körfezli esnafın bu davranışı, 'örnek esnaf' olarak değerlendirildi. Kendi resimlerini takvim üzerinde gören çocuklar ' Aaaa Benim fotoğrafım' diyerek, şaşkınlıklarını ifade ettiler ve mutlu oldular. Hakan Tatlı ise, 'Sıkıntıların var olduğu şu günlerde; bir şeyleri bahane ederek insanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bu durumu geleneksel hale getirdim' dedi.