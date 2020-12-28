Müşteri deneyimi alanında TEB'e uluslararası ödül

Türk Ekonomi Bankası (TEB), International Data Corporation'ın düzenlediği IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Dijital Öncü alanında TEB Müşteri Deneyimi Platformu projesiyle ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, günümüz rekabet koşullarında firmaların müşterilerine sunduğu müşteri deneyiminin kalitesi, şirketlerin ve yöneticilerin ajandalarının başında geliyor. Ürün ve hizmetlerin kalitelerinin birbirine yakınlaştığı süreçlerde fark yaratmanın en önemli anahtarı iyi bir müşteri deneyimi sunmak olurken kurumların bu alanda hayata geçirdiği çalışmalar da kuruluşlarca değerlendiriliyor.

Bu kuruluşlardan biri olan ve yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren International Data Corporation (IDC) da yıllardır ülkeler düzeyinde şirketleri değerlendiriyor.

IDC'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dijital Öncü alanında TEB Müşteri Deneyimi Platformu projesiyle ödüle layık görüldü.

Müşteri deneyimi alanının lider markalarından biri olan TEB, müşterilerine iyi bir deneyim sunma amacıyla uzun yıllardır önemli çalışmalar yaparken sektör temsilcilerini ağırladığı konferanslar ve etkinlikler de gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ödülün TEB tarafından bugüne kadar sürdürülen başarılı çalışmaların bir takdiri olduğunu belirtti.

Mendi, firmaların değerini ve imajını belirleyen faktörün insanlar olduğunu belirterek, TEB olarak hedeflerini kullanıcılara mükemmel deneyimler yaşatma esası doğrultusunda belirlediklerini kaydetti.

Müşteri deneyimi stratejilerini de bu amaçla gerçekleştirdiklerini dile getiren Mendi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalin gücünü kullanarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirirken aynı zamanda müşterilerimizin şubelerimizden içeri girdiği ilk anda karşılaştığı güvenlik görevlisinin yüzündeki gülümsemeye kadar her detayı da önemsiyoruz. Müşteri memnuniyet ölçüm sistemimizin, dijital çözümlerimizin ve müşterilerimizin nabzını tuttuğumuz deneyim çalışmalarımızın uluslararası ve köklü bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, müşteri deneyimi alanında TEB'in geldiği konumun göstergesi olurken çalışmalarımızı daha da ileri götürmek ve aynı gayretle daha iyilerini başarmak için de bir motivasyon olacak."