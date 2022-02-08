'Müşteri deneyimi otoritesi' Don Peppers, Alterna CX'in danışma kurulunda - Son Dakika

Müşteri deneyimi alanında dünyada otorite kabul edilen Don Peppers, yapay zeka tabanlı müşteri ve çalışan deneyimi yazılımı sunan Alterna CX'e, ürünlerini dünya çapında yaygınlaştırmak konusunda danışmanlık verecek.

Müşteri deneyimi otoritesi Don Peppers, şirketlerin müşteri deneyimini izlemek, ölçümlemek, yönetmek ve geliştirmek için yapay zeka tabanlı çözümler üreten Alterna CX'in danışma kuruluna katıldı. 2015'ten bu yana e-ticaretten bankacılığa, sigortadan perakendeye, farklı sektörlerden küresel markalara hizmet veren Alterna CX'ten yapılan açıklamada; müşteri deneyimi alanında kanaat önderi Don Peppers'ın, Alterna CX'in ürünlerini dünya çapında yaygınlaştırması konusunda danışmanlık vereceği belirtildi.

DÜNYADA İLK YÜZDE 3'LÜK DİLİMDE YER ALIYOR

Global teknoloji araştırma şirketleri, Gartner ve Forrester Raporlarına göre dünya çapında müşteri deneyimi yazılımı sunan şirketler arasında ilk yüzde 3'te yer alan Alterna CX için Don Peppers, "Alterna CX, müşteri deneyiminde en iyiyi hedefleyen şirketlere önemli bir rekabet avantajı sunuyor. Şirketler bunu anketler, şikayetler, sosyal medya ve diğer etkileşimler dahil olmak üzere, müşteriler tarafından oluşturulan tüm müşteri deneyimi (CX) sinyallerinin analizi için doğal dil işleme, deneyim analitiği ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak sağlıyor. Alterna CX'in sunduğu yazılım, şirketlerin dikkat etmesi gereken en önemli sorunları ve potansiyel fırsatları hızlı bir şekilde tespit edip tanımlayabiliyor. Böylece yalnızca CX profesyonelleri için manuel işleri önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin müşteri taleplerine yanıt verme ve problem çözme süresini de kısaltıyor" sözleriyle görüşlerini paylaştı.

Alterna CX çözümleri sayesinde daha yüksek müşteri deneyimi kalitesi ve sadakatine en çok hangi faktörlerin katkıda bulunduğunun öngörülebildiğine dikkat çeken Peppers, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketin kurucularını uzun yıllardan beri tanıyorum. Bu sebeple müşteri deneyimine duydukları tutkuyu çok iyi biliyorum ve pazara sundukları teknolojiye çok güveniyorum. Bence bu yüksek teknoloji, dünya çapındaki CX profesyonelleri için çığır açan bir gelişmeyi temsil ediyor ve müşteri deneyimi yönetimi sürecini yavaşlatan rutin işlerin çoğunu otomatikleştiriyor" dedi.

"BAŞARININ SIRRI KOLEKTİF ZEKA VE İŞ BİRLİĞİ"

Müşteri deneyimi konusunda küresel çapta tanınan bir kanaat önderi ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Alterna CX CEO'su Gürol Kurt, "Şirket kültürümüz, yaratıcı fikir üretmeye ve kolektif zekayı inşa etmeye olanak tanıyan işbirliğine dayanıyor. Don Peppers'ın danışma kurulumuza resmi olarak katılmasının ardından daha fazla şirkete, kendi müşterilerinin gerçekte ne düşündüğünü ve hissettiğini derinden anlamalarını sağlayacak ve yaşadıkları marka deneyimini iyileştirebilecek yol haritasını sunmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.