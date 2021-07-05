'Müşteri Deneyiminde Mükemmellik Ödülü' Eminevim'in oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının başarılarının ödüllendirildiği Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards Töreni'nde Müşteri Deneyimi Mükemmellik Ödülü'ne Eminevim layık görüldü ve hizmet verdiği sektörün birincisi oldu.

Şikayetvar tarafından düzenlenen ve 48 farklı sektörden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası markaların ödüllendirildiği A.C.E Awards Töreni, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. Yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların yer aldığı törende, hizmetlerini müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla sürdüren Eminevim, birinci olarak "Diamond Ödülü"ne layık görüldü. Aldığı ödülle Faizsiz Finansman Sistemi kategorisinin en iyisi olan Eminevim, aynı zamanda müşteri deneyiminde 96,3'lük puanıyla sadece sektöründe değil tüm sektörlerde en yüksek puana ulaşan tek firma oldu.

Açık ve şeffaf bir müşteri memnuniyeti politikası uygulayan Eminevim, Müşteri Deneyimi Mükemmellik Ödülü ile hizmet verdiği sektörde de en başarılı firma oldu. - İSTANBUL