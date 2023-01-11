Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: "Kaç defa vurdu sayamadım" - Son Dakika
Üye Girişi

Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: "Kaç defa vurdu sayamadım"

11.01.2023 13:02

Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: "Kaç defa vurdu sayamadım" " Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi, 2 kişim kırıldı" Antalya'da taksisine yolcu gibi binen gencin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü Mesut Dertli, "Bir anda kaldırım taşı ile saldırdı,...

Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: "Kaç defa vurdu sayamadım"

" Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi, 2 kişim kırıldı"

ANTALYA - Antalya'da taksisine yolcu gibi binen gencin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü Mesut Dertli, "Bir anda kaldırım taşı ile saldırdı, neye uğradığımı anlayamadım. Kaç defa vurdu sayamadım. Saldırının şokunu yaşadım. Birden bire vurdu. Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi, 2 kişim kırıldı. Şahsın elini ısırdığım için dişlerim kırıldı. 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan, Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesine gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

Hastanede tedavi altına alındı

Kaçan şahıs yakalandı

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar kuştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürerken; taksiciler, dün akşam saatlerinde konvoy düzenleyerek saldırıyı protesto etti.

O anları anlattı

Şafak Mahallesinden aldığım yolcu Özdilek Alışveriş Merkezine gitmek istediğini söyleyen Mesut Dertli, " Durakta uç arkadaş otuyorduk. Zil çaldı, ben de müşteriyi almak için çalan zilin konumuna gitti. Yolcuyu alarak nereye gideceğini sordum. Bu şahıs bana otoparka gideceğini söyledi. Sonra konuşma arasında aracını alacağını söyledi. Söylediği yere gidince 'Burası değil' diyerek beni ıssız yere götürdü. 'Bu araç benim sağa yanaşır mısın' dedi. Ben de sağa yanaşırken darp edilmeye başlandım. Kaldırım taşı ile saldırdı bir anda neye uğradığımı anlayamadım. Çantasında saklamış, bıçak da vardı. Kaç defa vurdu sayamadım. Saldırının şokunu yaşadım. Birden bire vurdu. Gözlerim şimşek çaktı, 2-3 darbeden sonra anlayabildim. Sonra kendimi korudum" dedi.

"Her turlu insan ile uğraşıyoruz"

Emniyet kemerinden kurtularak şahıstan kurtulduğunu beliren Dertli, "Sonra kaçtı. Bir parmağım kırıldı, bir parmağım ezildi, 2 kişim kırıldı. Şahsın elini ısırdığım için dişlerim kırıldı. 2 gün hastanede kaldım. Şahsı tanımıyorum, şüphelendiğim kişiler var. Emniyetimiz bu olayı çözecek. Sonuna kadar davanın takipçisi olacağım. Ben emekçi insanım, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Her turlu insan ile uğraşıyoruz. Ben videoyu izledikten sonra nasıl kurtulduğuma şaşırıyorum. Çok şukur Allah beni çocuklarıma bağışladı. Psikolojim çok kötü oldu" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile saldırdı! Dehşet anları araç kamerasında Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile saldırdı! Dehşet anları araç kamerasında Başına parke taşıyla vurulan taksici ağır yaralandı Başına parke taşıyla vurulan taksici ağır yaralandı

Hürriyet, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: 'Kaç defa vurdu sayamadım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2023 13:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Müşterinin kaldırım taşı ile dehşeti yaşattığı taksici: "Kaç defa vurdu sayamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement