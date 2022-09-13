Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı - Son Dakika
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Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı

13.09.2022 14:29
Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı

ERZİNCAN'da A.B, tarihi eser niteliğindeki 129 sikkeyi, müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

ERZİNCAN'da A.B, tarihi eser niteliğindeki 129 sikkeyi, müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Dün, merkeze bağlı bir köyde KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. A.B., kendisiyle irtibata geçip, müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine, elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan A.B., 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı - Son Dakika
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