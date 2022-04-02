Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika
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Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

02.04.2022 18:29
Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

Olay, Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi. Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı
Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı
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Selçuk, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika
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