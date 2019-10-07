Son Dakika Haberleri: Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
Son Dakika Güncel Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

50 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı, System.String[]
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkhan'daki Ahmet Hasırcı'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Ahmet K., vitrinde duran altın kolyeyi almak istediğini söyledi. Kuyumcu, tarttığı kolyenin fiyatını Ahmet K.'ye söyledi. Bu sırada kolyeyi eline alan Ahmet K., dükkandan hızla kaçtı. Kuyumcu Hasırcı, Ahmet K.'nin peşinden koşsa da yakalayamadı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından kaçan Ahmet K., ihbarla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Öte yandan altın kolyenin çalınma anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


Kırıkhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:45 Kaynak: DHA
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