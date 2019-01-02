Son Dakika Haberleri: Müşteri Gibi Geldi, Montları Alıp Kayıplara Karıştı

Müşteri Gibi Geldi, Montları Alıp Kayıplara Karıştı

1 saat önce

Müşteri gibi geldi, montları alıp kayıplara karıştıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, müşteri gibi geldiği mağazanın önünde bulunan montlardan ikisini alıp kayıplara karıştı.

Müşteri gibi geldi, montları alıp kayıplara karıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, müşteri gibi geldiği mağazanın önünde bulunan montlardan ikisini alıp kayıplara karıştı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtindeki bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre yılbaşı akşamı bir giyim mağazasının önünde bulunan tanıtıcı ürünleri inceleyen bir kişi, iki montu gözüne kestirdi. Çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekmemek için ürünleri inceliyormuş gibi yapan şahıs, daha sonra cansız mankenlerden çıkardığı montları katlayıp önüne alarak olay yerinden uzaklaştı.
İş yeri sahibi, ürünleri içeri almak üzere dışarı çıkarken iki mankenin üzerinde montların olmadığını fark etti. Yan tarafında bulanan başka bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, iki montun çalındığını tespit etti. İş yeri sahibi, zanlıdan şikayetçi olurken, güvenlik güçleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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