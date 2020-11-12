Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı - Son Dakika

Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı

12.11.2020 16:01
Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı, System.String[]

KONYA'da bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen kimliği belirsiz kişi, tezgahın üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

KONYA'da bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen kimliği belirsiz kişi, tezgahın üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Giyim mağazası işleten Musa Sert, lavaboya gittiği sırada içeri giren bir kişi, 'Kolay gelsin...ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Ne var, ne yok?' diyerek etrafı kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Kısa süre sonra lavabodan dönen ve duyduğu seslerin sahibini arayan Musa Sert kimseyi göremedi. Sert, tezgahın olduğu bölüme geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark edip polise haber verdi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı
Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı

İhsaniye, Selçuklu, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müşteri gibi geldi, tezgahın üzerindeki telefonu alıp kaçtı - Son Dakika


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