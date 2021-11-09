Müşteri gibi geldiği kuyumcudan bilezik alıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde, müşteri gibi geldiği kuyumcudan, bakma bahanesiyle istediği bilezikleri alıp kaçan şüpheli yakalandı.
Şıhcarullah Mahallesi'ndeki Kervansaray Kapalı Çarşısı'ndaki kuyumcuya gelen A.T. (30) inceleme bahanesiyle altın bilezik istedi. Şüpheli, kuyumcunun tezgaha çıkardığı bileziklerden 8'ini alarak kaçtı.
Kuyumcunun ihbarıyla harekete geçen polis, iş yerindeki güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti.
Ticari taksiyle kaçmaya çalışan zanlı, Kadınhanı ilçesi yakınlarında bileziklerle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bilezikler ise kuyumcuya teslim edildi.
Öte yandan, bileziklerin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, şüphelinin iş yeri sahibinden bakmak için istediği bilezikleri tezgahtan alıp kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
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