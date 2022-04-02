Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı - Son Dakika
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Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı

02.04.2022 13:05
Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı

Küçükçekmece'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çaldı.

Küçükçekmece'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çaldı. Kadının soğukkanlı tavırları ve hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesindeki çocuk kıyafeti satan bir mağazada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın eşi ve çocuğuyla birlikte müşteri gibi mağazaya gelip kıyafet bakmaya başladı. bir süre içerde oyalanan ve kıyafet bakmaya devam eden kadın, etrafından kimsenin olmadığını gördüğü anda seçtiği kıyafetleri yanındaki poşete doldurmaya başladı. Bir süre sonra başka reyona giden şüpheli, mağaza çalışanını yanına çağırıp kıyafet sordu. Çalışanı kasaya gönderdikten sonra tekrar seçtiği kıyafetleri çantasına koydu.

Hırsızlık yapan kadın eşiyle beraber bir şey olmamış gibi tur attıktan sonra mağazadan ayrıldı. Kadının rahat tavırları ile hırsızlık anları mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olaya çok şaşırdığını ve böyle bir şey görmediğini anlatan iş yeri sahibi Hakan Kuzu, "Mağazaya gelip önce keşif yapıyor. Eşiyle ve bir tane de bebek arabasıyla çocuk da var. Keşif yaptıktan sonra anneme, 'ben çocuğu emzirmek istiyorum' diyor ve arkayı da kol açan ediyor. Sonra dışarı çıkıyor ve tekrar geliyor. Önceden planladığı kıyafetleri inceliyor, yaşını seçiyor. Sonra alıp çantasına koyuyor. Sonra tekrar bir tur atıyor ve arkadaki ürünlere bakıyor. Çırak var onun fark ettiğini fark ediyor. onu yanına çağırıp oyalıyor ve soğukkanlılıkla elbiseyi çantasına koyuyor. Ondan sonra bir şey olmamış gibi bir tur atıp kaçıyor. Yaklaşık 6-7 parça alıyor, bunların da maliyeti yaklaşık bin TL. Ramazan'ın başladığı ilk gün çok yanlış bir durum" diye konuştu.

Mağaza sahibi kadın hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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KONYA BAZANIN ALTINDA YAKALANDI KONYA BAZANIN ALTINDA YAKALANDI İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

Küçükçekmece, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı - Son Dakika


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