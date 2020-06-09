Müşteri gibi gelen jandarma görevlisine kaçak içki satarken yakalandı
Müşteri gibi gelen jandarma görevlisine kaçak içki satarken yakalandı BURSA'da müşteri gibi iletişime geçen jandarma görevlisine kaçak içki satışı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.
Müşteri gibi gelen jandarma görevlisine kaçak içki satarken yakalandı
BURSA'da müşteri gibi iletişime geçen jandarma görevlisine kaçak içki satışı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmasında merkez Osmangazi ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yurt dışından getirdiği bandrollü kaçak içkileri satmak istediği tespit edilen S.G. teknik takibe alındı. Elindeki kaçak içkileri satmak için müşteri arayan S.G. ile alıcı gibi irtibat kuran jandarma ekipleri merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde satış gerçekleşirken suçüstü yakaladı. S.G gözaltına alınırken, şüpheliye ait araç içerisinde 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
S.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:56 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Müşteri gibi gelen jandarma görevlisine kaçak içki satarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı