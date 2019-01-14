Son Dakika Haberleri: Müşteri Gibi Gelip Kasiyerin Telefonunu Böyle Çaldı

Müşteri Gibi Gelip Kasiyerin Telefonunu Böyle Çaldı

1 saat önce

Müşteri gibi gelip kasiyerin telefonunu böyle çaldı Kağıthane'de kasiyeri oyalayarak cep telefonunu çalan hırsız kameradaİSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir pastaneye müşteri kılığında gelen bir kişi kasiyeri pasta alma bahanesiyle oyalayıp kasanın yanında duran cep telefonunu çaldı.

Müşteri gibi gelip kasiyerin telefonunu böyle çaldı
Kağıthane'de kasiyeri oyalayarak cep telefonunu çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir pastaneye müşteri kılığında gelen bir kişi kasiyeri pasta alma bahanesiyle oyalayıp kasanın yanında duran cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında pastaneye müşteri kılığında bir şahıs geldi. İlk önce etrafı kolaçan eden hırsız kasanın yanında bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Kasiyeri oyalamak için pasta siparişi veren hırsız, bu sırada kasaya yöneldi. Kasiyer sipariş ile ilgilenirken, hırsız kaşla göz arasında kasanın yanında bulunan kasiyerin cep telefonunu cebine attı. Daha sonrada hiç bir şey olmamış gibi sipariş verdiği pastanın parasını ödeyip 5 dakika sonra gelip alacağını söyleyerek dükkandan çıktı. Hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekerken, yaşanan hırsızlık anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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