Müşteri Gibi Gidip Telefonları Çalan Şahıs Yakalandı
2 saat önce
Sakarya'da internet üzerinden ilana koyulan cep telefonlarını sahibiyle buluştuktan sonra çalan bir şahıs tutuklandı.
Sakarya
'da internet üzerinden ilana koyulan cep telefonlarını sahibiyle buluştuktan sonra çalan bir şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre bir şahıs internet sitelerinde ilana koyulan cep telefonlarının satıcılarını müşteri gibi arayıp ilandaki ürünü almak istediğini söyleyerek satıcı ile buluşmak istedi. Satıcı ile buluşan şahıs cep telefonunu kontrol etme bahanesiyle alıp kaçarak kayıplara karıştı. Bu yöntemle farklı tarihlerde 3 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Yaşanan olaylar sonrasında çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şahsın daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan ve cezaevi firarisi olarak aranması bulunan F. Ç. (27), isimli şahsı olduğu tespit edildi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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