Müşteri gibi girdi, dükkan sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika

Müşteri gibi girdi, dükkan sahibinin telefonunu çaldı

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteri gibi giren İ.A., iş yeri sahibi Ufuk Sevim'e ait, yaklaşık 8 bin TL olan cep telefonunu çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteri gibi giren İ.A., iş yeri sahibi Ufuk Sevim'e ait, yaklaşık 8 bin TL olan cep telefonunu çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Üçyol semtindeki bir iletişim mağazasında meydana geldi. İş yerine müşteri gibi giren İ.A., Ufuk Sevim'e telefon alacağını söyledi. İş yeri sahibi Ufuk Sevim, bunun üzerine vitrinden birkaç telefon çıkardı. Bu sırada pazarlık da yapmayı ihmal etmeyen İ.A., Sevim yeni bir telefon çıkarmak için vitrine yöneldiği sırada, ona ait, piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan akıllı telefonu çalıp, dükkandan çıktı. Arkasını döndüğünde İ.A.'yı göremeyen Sevim, durumu fark edip, polise bildirdi. Sevim'in şikayeti üzerine, polis ekipleri soruşturma başlattı. İ.A., motorize yunus polisleri tarafından yakalandı. Telefon da sahibine teslim edildi.

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'HIRSIZ TİPİ YOKTU'

İş yeri sahibi Ufuk Sevim, hırsızdan başta şüphelenmediğini, konuşma tarzının da gayet düzgün olduğunu belirterek, "Hırsız tipi yoktu. Telefon almak istediğini söyledi, vitrinden birkaç tane telefon gösterdim. Fiyatı ne olur ne olmaz diye bir konuşma da geçti aramızda. Benim de dalgınlığımdan faydalanarak masanın üzerinde duran kendi kullandığım telefonu alıp cebine koymuş. Birden kaçmaya başladı. O anda ne olduğunu anlamadım, ancak kaçmasından şüphelendim. Sonra durumu fark ettim. Polislere de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede yakalandı ve telefonum kendime teslim edildi" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevim'in telefon çıkarmak için arkasını döndüğü sırada İ.A.'nın telefonu alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor.


Konak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri gibi girdi, dükkan sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika
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