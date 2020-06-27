Müşteri gibi girdi, dükkan sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteri gibi giren İ.A., iş yeri sahibi Ufuk Sevim'e ait, yaklaşık 8 bin TL olan cep telefonunu çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, pazartesi günü Üçyol semtindeki bir iletişim mağazasında meydana geldi. İş yerine müşteri gibi giren İ.A., Ufuk Sevim'e telefon alacağını söyledi. İş yeri sahibi Ufuk Sevim, bunun üzerine vitrinden birkaç telefon çıkardı. Bu sırada pazarlık da yapmayı ihmal etmeyen İ.A., Sevim yeni bir telefon çıkarmak için vitrine yöneldiği sırada, ona ait, piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan akıllı telefonu çalıp, dükkandan çıktı. Arkasını döndüğünde İ.A.'yı göremeyen Sevim, durumu fark edip, polise bildirdi. Sevim'in şikayeti üzerine, polis ekipleri soruşturma başlattı. İ.A., motorize yunus polisleri tarafından yakalandı. Telefon da sahibine teslim edildi.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevim'in telefon çıkarmak için arkasını döndüğü sırada İ.A.'nın telefonu alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor.