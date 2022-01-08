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MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ,  TEZGAHTA BULUNAN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ,  TEZGAHTA BULUNAN TELEFONU ÇALDI

08.01.2022 11:00
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ,  TEZGAHTA BULUNAN TELEFONU ÇALDI

ARNAVUTKÖY'de müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanında, iş yeri çalışanının dalgınlığından faydalanan bir kişi, teşhir için tezgaha konulan telefonu çaldı.

ARNAVUTKÖY'de müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanında, iş yeri çalışanının dalgınlığından faydalanan bir kişi, teşhir için tezgaha konulan telefonu çaldı.

Olay, 7 Ocak günü Arnavutköy'de meydana geldi. Telefoncu dükkanına müşteri gibi giren bir kişi, SİM kart işlemi yapmak istediğini söyledi. İş yeri çalışanının bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, teşhir için tezgahta bulunan bir telefonun önce bağlı bulunduğu kilidi söktü, daha sonra da telefonu çalarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Teşhir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ,  TEZGAHTA BULUNAN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ,  TEZGAHTA BULUNAN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika
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