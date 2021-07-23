Müşteri gibi girdiği iş yerinde hırsızlık yaptı - Son Dakika

Müşteri gibi girdiği iş yerinde hırsızlık yaptı

Saniyeler içinde paraları çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de müşteri gibi girdiği iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anına ait ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla iş yerine girdiği, çekmecede bulunan parayı saniyeler içinde alarak iş yerinden ayrıldığı yer alıyor.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 18 Temmuz'da Sancaktepe Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan bir işyerinden bin 500 lira para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkal bilgileri doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın A.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs 21 Temmuz'da Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın müşteri gibi rahat tavırlarla iş yerine girdiği, çekmecede bulunan parayı saniyeler içinde alarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor.