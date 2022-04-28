Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada

28.04.2022 10:12

Avcılar'da Ispartakule'de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı.

Avcılar'da Ispartakule'de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı. Olay sonrasında koşarak uzaklaşmaya çalışan şahıs, kafasına çantayı yese de arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar Ispartakule'de bulunan bir çiğköfte dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında çiğköfte almaya gelen silahlı saldırgan, dükkan sahibi Burak Demir'e sipariş verdi. O sırada çiğköftecinin içinde dolaşan şahıs, bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı silah ile Demir'e iki el ateş etti. Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi. Çevredekilere aldırmayan saldırgan şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"SİPARİŞ HAZIRLARKEN İKİ EL ATEŞ ETMİŞ"

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, "Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış" diye konuştu.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada

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Burak Demir, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı; o anlar kamerada - Son Dakika


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