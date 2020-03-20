Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Genel Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada - Son Dakika

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada

6 saat önce

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı.

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada

Korona virüs paniği yaşayan esnaf dakikalarca gizlendiği montunun altında bekledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir iş yerinde korona virüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve iş yerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde kent merkezindeki bir iş yerinde yaşandı. İddialara göre, Mahmut Ay isimli esnafa Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı. Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler hızla sağa sola kaçıştı. Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.

"Esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım"

Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri anlık stresle gülme krizine girdi. Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten korona virüs var. Biz de esnaf olarak kullandım. Kendisine kolonya kullandırdık. Hapşırınca ilginç bir olay çıktı. Olayın ardından dükkanda stresle gülme krizine girenler oldu" diye konuştu.

Ali Doğan Germekaş ise "Daha önce bir kedi videosu izlemiştim. Onun gibi cereyan etti. Kedinin biri hapşırınca diğerleri kaçışıyordu. Ben de onun gibi hızla olay yerinden uzaklaştım" diye ifade etti.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada

Zonguldak, Mahmut Ay, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]