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Vodafone Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü - Son Dakika

Vodafone Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü

12.02.2022 10:26
Vodafone Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli ödül programlarından 16. ContactCenterWorld Ödülleri'nin dünya finalinden 3 ödülle döndü.

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli ödül programlarından 16. ContactCenterWorld Ödülleri'nin dünya finalinden 3 ödülle döndü. Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi, "En İyi Teknoloji İnovasyonu – Kurumiçi Çözüm" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu – Canlı Destek Çözümü" ile de dünya ikincisi oldu.

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından ContactCenterWorld'ün 16'ncı kez düzenlediği ödül programında EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölge finallerinde aldığı 3 birinciliğin ardından dünya finalinden de 3 ödülle döndü. Toplam 80 ülkeden 2 binden fazla başvurunun yarıştığı organizasyonda Vodafone Türkiye "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi, En İyi Teknoloji İnovasyonu – Kurumiçi Çözüm" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu – Canlı Destek Çözümü" kategorilerinde ise dünya ikincisi oldu.

MEMNUNİYET ORANIMIZ 2 KATINA YÜKSELDİ

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Emre Silvan konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimiz, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk seferde karşılama oranımız, pandemi döneminden öğrendiklerimizin de katkıları ile en yüksek seviyesine ulaştı. Milyonlarca müşterimize, dijital asistanımız TOBi ve müşteri hizmetleri üzerinden sunduğumuz deneyim sayesinde memnuniyet oranımız 2 katına yükseldi. Dijitalleşen ve dijitalleştiren yetkin müşteri danışmanlarımız ile müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda 7/24 katma değerli ürünler sunuyoruz. Vodafone Müşteri Hizmetleri olarak, müşteri deneyiminde fayda yaratmaya devam eden başarılı uygulamalarımızın sonucunda aldığımız ödüllere yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden ContactCenterWorld'ün EMEA bölge finallerinde 3 birincilik almıştık. Şimdi de dünya finalinden 3 ödülle dönmenin heyecanı içindeyiz" dedi.

YENİLİKÇİ PROJELER ÖDÜL GETİRDİ

Ödüle layık görülen uygulamalara ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi.:

"En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olan Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, yapay zeka tabanlı algoritmalarla hizmet ihtiyacını tahminleyip, müşterilerin en iyi hizmeti almasını sağlıyor. Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, uzaktan çalışma modelinin faydalarını tüm ekipleri için kalıcı hale getirerek Türkiye'nin 61 ilinde binlerce yeni iş imkanı yaratırken, organizasyonel gelişim ve müşteri memnuniyetine sağladığı katkılar ile yenilikçi iş yapış modellerini ve gelir odaklı katma değer üreten bir satış organizasyonuna dönüşüm stratejisini başarıyla sonuçlandırdı.

"Ödül kazanan projelerden ZEUS, müşteri temsilcilerinin çağrı merkezine gelen çağrılarda farklı talepler için kullandıkları ekranları basitleştirmeyi ve bunları tek bir arayüzde birleştirmeyi sağlıyor. Bu ekran ile müşteri temsilcileri, işlemlerini daha hızlı yapabilme kabiliyeti kazandı. "Canlı Destek Çözümü" ise dijital kanal Vodafone Yanımda ve dijital asistan TOBi sonrasında, müşterilerin dijitaldeki deneyiminin devamını sağlıyor. Aynı zamanda müşteri hizmetlerini arayan müşterilere teknolojik çözümlerle proaktif hizmet sunuyor."


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Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü - Son Dakika


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