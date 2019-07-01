Müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutu değişiyor
1 saat önce
Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, şirketlerin sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesinin artık yeterli olmadığına, dijital müşteri deneyimine odaklanarak kişiye özel çözümler de sunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:48
Atos Müşteri Hizmetleri CEO
'su Okan Gözütok, şirketlerin sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesinin artık yeterli olmadığına, dijital müşteri deneyimine odaklanarak kişiye özel çözümler de sunması gerektiğine dikkat çekiyor.
"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar
Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler
Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı