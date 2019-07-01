Son Dakika Haberleri: Müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutu değişiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutu değişiyor

1 saat önce

Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, şirketlerin sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesinin artık yeterli olmadığına, dijital müşteri deneyimine odaklanarak kişiye özel çözümler de sunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutu değişiyor, System.String[]
Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, şirketlerin sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesinin artık yeterli olmadığına, dijital müşteri deneyimine odaklanarak kişiye özel çözümler de sunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:48 
Ankara Ticaret Odası, CEO, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutu değişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]