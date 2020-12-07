Müşteri ile acenteleri dijital ortamda buluşturan proje

Hem yurt içinde hem de yurt dışında dijital alandaki başarıları ile adından söz ettiren Quick Sigorta, yine bir ilke imza atarak müşterileri ve acenteleri dijital ortamda buluşturdu.

Projenin detaylarını anlatan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "1.5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Geçen Mart ayında pandeminin ilk haftasında 'Agent Değil Acente' projemizin ilk etabı olan 'Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz' yazılımımızı devreye almıştık. Sigortalı ve acentelerimizi evlerinden çıkmadan online ortamda buluşturmayı amaçlayan bu uygulama sayesinde sigortalımız evde, acentemiz evde ama hizmetlerimiz aksamadan devam etmişti" dedi.

Projenin ikinci fazı olan 'Agent Değil Acente' uygulamasını da pandemi döneminde hayata geçirdiklerini ifade eden Yaşar, "Agent Değil Acente projemiz ile Quick Sigorta olarak gerçek çoklu kanal deneyimini daha ileri aşamaya taşıyarak, dijital deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Agent Değil Acente sistemimiz, web sitemize gelen ve analiz ettiğimiz davranışlarından bir uzmana ihtiyacı olduğunu anladığımız sigortalımızı fark edip, ona bir uzman desteği isteyip istemediğini soruyor. Tamamen Quick Sigorta bünyesindeki insurtech firmamız ile geliştirdiğimiz machine learning teknolojileri sayesinde sigortalımız ile ona en uygun kriterdeki acenteleri eşleştiriyoruz. Sigortalımız acentelerin bu proje için çekilmiş videolarına ve diğer tüm detaylarına, fotoğraflarına, konumlarına ulaşabiliyorlar. Sanki bu pandemi dönemimde acentenin ofisinden içeri girmişçesine ya da acentemiz sigortalımızı evinde ziyaret etmişçesine her iki taraf online ortamda eşleşiyor. Sigortalımız sonra kendine en uygun olduğunu düşündüğü acentesini kendi seçiyor. Böylece sigortalımıza adını bilmediği, yüzünü görmediği, herhangi bir çağrı merkezi agenti değil, konusunda uzman, kendi seçtiği bir acente tarafından hizmet ediliyor. Projenin ismi de buradan geliyor; Agent Değil Acente. Biz ilk günden itibaren acentelerimize dijitalleşme yönünde adımlar atacağımızı söylemiştik. Bu sistem sayesinde sigortalılarımıza gerçek omni channel deneyimini yasatıyoruz. Projemiz ile dijital ve geleneksel yöntemlerin artılarını birleştirerek, var olan iş modelinin verimliliğini arttırdık. Projemizi geçen hafta açmamıza rağmen ilk günden itibaren hem müşterilerimizden hem de acentelerimizden yoğun ilgi gördü. Çok sayıda müşterimiz acentelerimiz ile online ortamda buluştular" açıklamasında bulundu.

Projenin ilk fazının yurt dışında da oldukça ilgili gördüğünü belirten Yaşar, "Dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen bankacılık ve sigortacılık kuruluşu olan EFMA projemiz ile yakından ilgilendi. Şu an dünyada örneği olmayan bu uygulamayı bir case study olarak üye kuruluşları ile paylaşmamızı istediler. Biz de bu sayede Japonya'nın en büyük sigorta şirketlerinden olan Dai-ichi Life firması ile hem Agent Değil Acente projemizle müşterilerimize sunduğumuz omni channel deneyimini hem de Avrupa'da bir Türk sigorta şirketi kurmayla ilgili planlarımızı değerlendirdik" diye konuştu.

Pandemiden dolayı Türkiye'de 8 milyon yeni kredi kartının ilk defa internette kullanılmaya başlandığını söyleyen Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise, "E-ticaret arttı, online kanalların kullanımı arttı. Bu kimse için sürpriz olmadı. Özellikle pandemi döneminde online kanallara alışık olmayan bir müşteri kitlesi ortaya çıktı. Burada önemli olan firmalar bu 8 milyon yeni müşteriye nasıl hizmet etti, nasıl bir müşteri deneyimi sundu? Web siteleri ve teknik alt yapıları buna hazır mıydı? Bunlar çok kritikti. Biz geliştirdiğimiz Agent Değil Acente projemizle web sitemize gelen, belki de pandemiden dolayı ilk defa onlinedan poliçe satın almaya çalışan fakat satın alma sürecinde bir uzmana ihtiyacı olduğunu anladığımız sigortalımızı ona en uygun uzman acentemiz ile eşleştiriyoruz. Eskiden en uygun acente en yakın acenteyken, burada hemşerilik kriterinden, o branştaki deneyime kadar çok sayıda arkada çalışan algoritma var. Böylece sigortalımız evinden çıkmadan uçtan uca kesintisiz bir hizmet alıyor. Acentemiz ise pandemide en büyük sıkıntılarından olan yeni müşteriye ulaşma problemini çözmüş oluyor. İlk fazı ile bu sene hem yurt içinde finans sektörünün en önemli ödüllerinden olan Sardis'ten hem de yurt dışından ödül alan projemizin yine sektörde çok ses getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA